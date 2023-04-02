كهرباء الشارقة تنجز تركيب 4032 عمود إنارة العام الماضي

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 23 مشروعاً لإنارة الشوارع في مدينة الشارقة خلال عام 2022 حيث تم تركيب وتشغيل عدد 4032 عمود جديد على مسافة تقدر 55.68 كيلو مـتر، كما تم تنفيذ أعمال صيانة لعدد 24 ألفا و43 عمودا، وذلك ضمن خطة الهيئة لإنارة الطرق في كافة المناطق وجهودها لتصميم وتنفيذ شبكات انارة الطرق في كافة المناطق وفق معايير ومواصفات ذات جودة وكفاءة عالية في كافة المناطق.

وأكد مدير إدارة توزيع الكهرباء الدكتور المهندس حسن الزرعوني، أن عدد أعمدة الإنارة في شوارع مدينة الشارقة زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حيث تتزين شوارع المدينة حاليا بأكثر من 66 ألف و221 عمود إنارة بتصميمات وأطوال مختلفة وتعمل الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة واستخدام أحدث التقنيات واتخاذ كل الاجراءات التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة وتدعم جهود الهيئة في تحقيق الاستدامة، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيض تكاليف الصيانة، وخفض البصمة الكربونية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في مراعاة الجوانب البيئية وترشيد الاستهلاك في تنفيذ كافة المشروعات والعمل بطريقة مستدامة.

وأوضح أن مشروعات الإنارة التي تنفذها الهيئة في كافة المناطق بإمارة الشارقة تتم وفق أفضل المواصفات والمعايير بحيث يتم تصميم شبكة الانارة في أي منطقة بما يتناسب مع الطرق الفرعية والرئيسية والطرق السريعة سواء من حيث المسافات بين الأعمدة او ارتفاعها او تحديد عدد الكشافات التي ستركب عليها مشيراً إلى أن فرق العمل بإدارة خدمات الكهرباء تعمل على تصميم واعتماد وتنفيذ شبكات الانارة بعد دراسة المشروع وتدقيقه، من حيث طول الشارع وعرضه وما يتناسب معه من الاضاءة وتحديد انواع الكشافات وقدراتها واطوال الاعمدة واعتماد المسافات الفاصلة بينها بما يتناسب مع مقاسات الطريق ونوعه وتوزيع الأعمدة والكشافات .

وأضاف أن الهيئة مستمرة في توفير أفضل الخدمات لسكان ومشروعات مدينة الشارقة في كافة المناطق مشيراً إلى أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تزين الشوارع وتحقق الأمن والسلامة للسكان وسائقي المركبات على الطرق.