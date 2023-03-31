«التحكيم» و«الرعاة» يشيدون بتنظيم جائزة دبي للقرآن

أشاد أعضاء لجنة التحكيم والرعاة بحسن تنظيم مسابقات جائزة دبي للقرآن الكريم، وذلك خلال تنافس ستة متسابقين في فعالية اليوم السادس لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بمتابعة جماهيرية من أبناء الجاليات لمتسابقي بلدانهم، امتلأت بهم قاعة الفعاليات بندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور سعيد عبدالله حارب، وأعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي ورعاة اليوم السادس هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة الرستماني، والمتابعين لفعاليات المسابقة.

وقال القنصل العام لقنصلية جمهورية إندونيسيا في دبي، ك. جاندرا نيجارا، إن بلاده تحرص على المشاركة في المسابقة منذ انطلاقها قبل 26 عاماً.

وأشاد الوزير المستشار للقنصلية العامة لجمهورية رواندا بدبي، إدوارد بيزوموريمي، بالجهود الكبيرة المبذولة لخدمة المتسابقين في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم. وأشاد عضو تحكيم المسابقة الدولية، فضيلة الدكتور سالم الدوبي، بحسن أداء المتسابقين، وتقارب مستوياتهم في جودة الأداء دون أخطاء.