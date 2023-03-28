سلطان النيادي يرسل تحية إلى مصر وشعبها من الفضاء.. فيديو
نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، يرسل من خلاله تحية إلى مصر وشعبها.
وكتب النيادي معلقاً على المقطع "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء".
#سلطان_النيادي :نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء @Astro_Alneyadi pic.twitter.com/kMF7dXMGLF— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 28, 2023
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