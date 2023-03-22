"تعاونية الاتحاد" توزع 22% أرباحا نقدية على رأس المال القائم و5% عائدا على مشتريات المساهمين

أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد توزيع عائد نقدي على رأس المال القائم بنسبة 22 %، وعائد على مشتريات المساهمين في التعاونية بنسبة 5%؜، حيث سيتم توزيع العائد على مشتريات المساهمين على شكل خصم على فاتورة مشتريات المساهم، وذلك لكل عملية شراء بنسبة 25% من قيمة فاتورة الشراء في حال كان مبلغ العائد على المشتريات أكبر من قيمة فاتورة الشراء إلى أن يتم تغطية مبلغ العائد على مشتريات المساهم بالكامل المخصص له، اعتباراً من تاريخ 12 أبريل 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 41، الذي عقد في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي يوم الثلاثاء، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

وقال رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد ماجد حمد رحمه الشامسي إن التعاونية حققت أرباحاً صافية لسنة 2022، مقدارها 396.2 مليون درهم، رغم التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة بين الشركات وتخفيض الأسعار بنسب وصلت إلى أكثر من 75% وعروض بطاقة تميز بنسب وصلت إلى 90%.

وأشار إلى أن إجمالي المبيعات بلغ 2.017 مليار درهم في 2022، لافتاً إلى أن إيرادات تعاونية الاتحاد الكلية الإجمالية لسنة 2022 بلغت 2.047 مليار درهم، في حين بلغت المصاريف الكلية الإجمالية 1.650 مليار درهم.

وأوضح أن حقوق المساهمين في تعاونية الاتحاد وصلت إلى 3.011 مليار درهم حتى نهاية عام 2022، حيث ارتفع عدد المساهمين من (36,659) مساهماً لعام 2021 إلى (36,808) مساهمين لعام 2022 وبزيادة قدرها (149) مساهما جديدا بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، مما يشير إلى تماسك قاعدة المتعاملين وثقتهم في تعاونية الاتحاد واستفادتهم من خدماتها.

وحول المساهمات المجتمعية ودور تعاونية الاتحاد، قال الشامسي إن تعاونية الاتحاد أنفقت خلال 2022 على المساهمات المجتمعية نحو 21,42 مليون درهم، تماشيا مع استراتيجيتها بالتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتأكيدا على دورها في خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية الاجتماعية ودفع عجلة التطور في الدولة.