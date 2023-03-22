وصول العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة

وصل كوكبة من أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى الدولة، للمشاركة في إثراء ليالي وأيام شهر رمضان المبارك بالدروس والمحاضرات.

وكان في استقبالهم بمطار أبوظبي الدولي الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين فيها.

وقد رحب الدكتور الكعبي بالعلماء الضيوف متمنيا لهم طيب الإقامة في ربوع الإمارات، والمشاركة في البرنامج الرمضاني السنوي، بالدروس والمحاضرات والندوات في المساجد والمجالس والمؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً لهم اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، بالعلم والعلماء ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وحرص سموهما على عكس الوجه الحضاري لديننا الإسلامي وتعاليمه السمحة.

وترحم الدكتور الكعبي على القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان - طيب الله ثراه -، الذي أرسى هذه السنة الطيبة، حيث كان يدعو العلماء من كل بقاع العالم.

من جانبهم تقدم العلماء بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في البرنامج الرمضانية للدولة، منوهين بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على مستوى العالم.