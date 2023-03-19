التنقل مجاني بالمواصلات العامة برأس الخيمة خلال يوم السعادة

إنطلاقاً من خطتها لتشجيع النقل الجماعي، أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع المشغل لخدمة النقل العام الداخلي شركة العربية للحافلات، مبادرة "التنقل المجاني" لكافة مستخدمي الحافلات العامة في رأس الخيمة ، وتأتي هذه المبادرة ترجمةً للغاية الاستراتيجية الأولى للهيئة "إسعاد الناس" و تماشياً مع يوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 مارس من كل عام.

وقال مدير عام الهيئة المهندس إسماعيل حسن البلوشي إن الهيئة تسعى من خلال اطلاقها للعديد من المبادرات الى تشجيع سكان وزوار إمارة رأس الخيمة على استخدام وسائل النقل الجماعي في رحلاتهم وتنقلاتهم اليومية و التي تعد الخيار الأمثل للوصول إلى وجهاتهم المختلفة.

وأضاف أن الهيئة تحرص على تشجيع الجمهور لاستخدام النقل الجماعي وذلك من خلال إطلاقها لمبادرة "التنقل المجاني" بالحافلات العامة تزامناً مع يوم السعادة العالمي.

وأوضح أن خدمة الحافلات العامة تغطي أربعة مسارات رئيسية في الإمارة، وهي المسار الأحمر والمسار الأزرق والمسار الأخضر والمسار البنفسجي، وتتضمن هذه المسارات نقاط توقف في الاتجاهين وتغطي مناطق جغرافية وحيوية مختلفة في إمارة رأس الخيمة بحيث توفر شبكة نقل آمنه ومتكاملة تساهم في تحقيق انسيابية التنقل المستدام للجميع.