مليون رحلة للسكوتر الكهربائي المشترك العام الماضي في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تضاعف رحلات السكوتر الكهربائي المشترك في عام 2022، إلى أكثر من مليون رحلة، مقارنة بنحو 500 ألف رحلة في عام 2021، دون تسجيل أي حوادث وفاة أو إصابات جسيمة.

وشهدت خدمة تأجير السكوتر الكهربائي المشترك، إقبالاً واسعاً في الفترة الأخيرة، وأصبحت وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة، ورحلات الميل الأول والأخير، حيث استفاد من هذه الخدمة عام 2022 أكثر من 557 ألف مستخدم، مثلت مليوناً و60 ألفاً و929 رحلة، كما بلغت نسبة الرضا 79%، مقارنة مع 76% في عام 2021.

ويأتي نجاح المرحلة الأولى لتشغيل السكوتر الكهربائي المشترك تتويجاً لجهود الهيئة في خطط التوسع بالبنية التحتية لمناطق تشغيل السكوتر الكهربائي، التي تم الإعلان عنها بداية عام 2022، حيث قامت الهيئة بتوفير مسارات للسكوتر الكهربائي بأعلى معايير السلامة وذات جودة عالية تربط بين أهم نقاط الجذب ومواقع الطلب عند الجمهور، بالإضافة إلى السماح بقيادة السكوتر الكهربائي في الشوارع الآمنة بعد الحصول على تصريح قيادة.

وتشمل مناطق المرحلة الأولى لتشغيل السكوتر الكهربائي بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة، وذلك ضمن مسار ونطاق محددين، إلى جانب المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، باستثناء مسارات الدراجات الرياضية في سيح السلم، والقدرة، وميدان.

وبدأت هيئة الطرق والمواصلات في الربع الأول من العام الجاري 2023 تشغيل السكوتر الكهربائي في 11 منطقة سكنية جديدة في دبي، بعد انتهائها من تجهيز كل الإجراءات الهندسية والفنية والتدقيق على السلامة المرورية في المناطق الجديدة لتصبح ضمن المسارات الآمنة لمستخدمي وسائل التنقل الفردي، مثل الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي.