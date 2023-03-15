فتح باب الحجز لمساكن «حي السيوح 16» في الشارقة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أمس، عن فتح باب الحجز أمام المستفيدين من المراحل الثلاث الأولى من مساكن «حي السيوح 16» في الشارقة (مساكن المجمع)، التي تضم 438 مسكناً من إجمالي 818 مسكناً، على مساحة إجمالية 1.3 مليون متر مربع بتكلفة مليار درهم.

وذكر مدير البرنامج، المهندس محمد المنصوري، أن عدد نماذج المساكن المخصصة للحجز ضمن المشروع يبلغ 13 نموذجاً، تضم ما بين غرفتي نوم وخمس غرف نوم.

وشرح أن البرنامج أتاح للمستفيدين من المشروع حجز وحداتهم السكنية بسهولة عبر نظام الحجز الإلكتروني للمجمعات السكنية، على تطبيق الهاتف الذكي والموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تحقيقاً لرؤية حكومة الإمارات الهادفة إلى إسعاد المواطنين من خلال خدمات حكومية متوفرة على مدار الساعة.

ولفت المنصوري إلى أنه «يمكن للبرنامج إدارة جميع المجمعات السكنية، من حيث ترشيح المستفيدين من قرارات المساكن الحكومية، واختيار نماذج المساكن، وحجز الوحدة السكنية إلكترونياً، ومتابعة القرارات حتى تسليم المسكن للمستفيد».

ويعدّ النظام الذي تم ابتكاره عام 2015، وتطويره العام الجاري ليتواءم مع الزيادة في عدد المستفيدين، وليراعي السرعة في الحجز، وتقليص الوقت، وإمكانية الحجز عن بعد دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين، أول نظام حكومي على مستوى المنطقة في مجال اختيار المسكن بما يتوافق مع رغبات مواطني الدولة وتطلعاتهم وآمالهم في مسكن العمر.

وأوضح المنصوري أن نظام حجز المساكن يتم إلكترونياً بشكل كامل، بحيث يضمن الحوكمة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المستفيدين المرشحين للحجز.

ودعا المستفيدين إلى طباعة رسالة الحجز من الموقع الإلكتروني للبرنامج، بعد حجز المسكن، والإسراع في الانتهاء من الإجراءات المصرفية تفادياً لانتهاء مدة صلاحية الحجز، مشيراً إلى أن الأولوية في الحجز تكون وفق أقدمية الطلب، واستيفاء المتطلبات.

وأكد أن البرنامج يسير بخطوات ثابتة نحو توفير المسكن المناسب واللائق للأسر المواطنة على اختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية.