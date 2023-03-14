غواص مواطن ينقذ سلحفاة مصابة في دبا الفجيرة

أبلغ المواطن صالح الظهوري، السلطات البيئية المسؤولة، عن وجود سلحفاة بحرية مصابة في بحر دبا الفجيرة، بعد أن كان في رحلة غوص له، أول من أمس، إذ لاحظ أن السلحفاة غير قادرة على الحركة على سطح البحر، الأمر الذي دعاه إلى تقديم بلاغ للتعامل معها والحفاظ على حياتها من قبل الفرق المختصة.

وقال الظهوري: «تلقيت الرد فوراً بعد الاتصال بفريق هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث، وتم التعامل مع السلحفاة وتقديم الإجراءات اللازمة لها للحفاظ على حياتها وإعادتها إلى بيئتها».

وأفادت هيئة الفجيرة للبيئة بأنها استجابت لبلاغ يفيد بوجود سلحفاة بمدينة دبا الفجيرة، تشكو مشكلة تعيقها من العودة إلى البحر، وعلى وجه السرعة توجه فريق مختص إلى الموقع، وتم التعامل مع البلاغ باحترافية، إذ تمت معاينتها، وإسعافها فوراً.

وأشارت إلى أنه تم إرسال السلحفاة المصابة للعلاج ضمن مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف، من أجل إعادة إطلاقها مرة أخرى في مياه البحر، مشيدة بما قام به الظهوري وتعامله الإيجابي مع الكائنات الحية، حيث اتصل بالجهات المختصة بشكل فوري، ما يعكس وعيه بأهمية السلاحف للبيئة البحرية.

ونوهت بأنه في حال ملاحظة أي كائنات حية تحتاج إلى المساعدة يرجى التواصل على قنوات هيئة الفجيرة للبيئة الرسمية، أو الرقم المجاني المخصص لحماية السلاحف (800887853).