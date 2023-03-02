محاكم رأس الخيمة تنجز أكثر من 119 ألف معاملة في 2022

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة انجاز 119 ألف و47 معاملة قضائية وعدلية ومجتمعية وأسرية خلال العام الماضي، وقال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، أن النتائج المعاملات المنجزة وسرعة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين تعكس حرص دائرة المحاكم على تقديم خدمات نوعية ومتطورة عبر أنظمة حوكمة عصرية، للوصول لتطلعات المتعاملين والتسهيل عليهم وإسعادهم.

وأوضح الخاطري أن إدارة الخدمات القضائية تصدرت عدد المعاملات المقدمة والتي وصلت فيها 77,893 ألف معاملة، تليها إدارة الكاتب العدل 26,399 ألف معاملة، وإدارة الخدمات المجتمعية بلغت 10,969 ألف معاملة، وبلغت خدمات قسم التسامح الأسري 3,786 آلاف معاملة، ليصل إجمالي المعاملات المنجزة 119,047 ألف معاملة، مشيراً إلى أنه تم تقديم 49,906 معاملة بنسبة 72% "عن بعد" عبر قنوات المحاكم الرقمية بلغت، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية "محاكم بلا ورق".

وأضاف الخاطري أنه أصبح بوسع الأفراد والمحامين والشركات والبنوك الحصول على خدمات المحاكم دون الوصول إلى مقرها الرئيسي ومراكز الخدمة التابعة لها، من خلال استخدام الخدمات الرقمية على البوابة الرسمية الإلكترونية لحكومة رأس الخيمة، وتوفير خدمة تقنية الاتصال المرئي المباشر، وكذلك توفير خدمة "أمورك سهالات" لبرنامج الواتساب المخصص لتلقي الاستفسارات والملاحظات والحصول على المستندات والمعاملات المنجزة، ولفت إلى أن تطور خدمات المحاكم الإلكترونية وتوظيف التقنيات الحديثة وتعدد قنوات تقديم الخدمات، الأمر الذي ساهم في تقليص زمن إنجاز الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المتعامل.