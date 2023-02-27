4 سلوكات خطرة تشتت قائدي المركبات عن الطريق

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، بأن أربع ممارسات خطرة يرتكبها بعض قائدي المركبات، تتسبب في تشتت ذهنهم وانشغالهم عن الطريق، ما يؤدي إلى انحراف مركباتهم بين مسارات الطريق، وارتكاب العديد من المخالفات المؤدية إلى وقوع حوادث، وتتمثل في استخدام الهواتف للاتصال أو استخدامها لمتابعة تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، والتدخين، وتناول الطعام والمشروبات، والانشغال بالأطفال.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، أطلقت الحملة المرورية الفرعية الثانية ضمن سلسلة برامج حملات التوعية الأمنية، وتجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة، بهدف جعل الطرق أكثر أمناً تحت شعار «احذر الانشغال بغير الطريق» والتي تستمر حتى نهاية مارس الجاري، وتهدف الحملة إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق وأفراد المجتمع بمخاطر الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وبيان الآثار السلبية لها، كما تسعى الحملة إلى نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، والابتعاد عن السلوكات والممارسات الخطرة أثناء القيادة على الطريق.

وأشار الظنحاني إلى أن ظاهرة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة تشكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.

من جانبها، أفادت مديرة فرع التوعية والإعلام المروري في شرطة الفجيرة، الملازم أول موزة عبدالسلام الدرمكي، أن القيادة تسعى جاهدة لتعزيز دور الوعي المروري، الذي يسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطرة التي تؤثر سلباً في قيادة المركبة والسيطرة عليها، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث التي يذهب ضحيتها أرواح الأبرياء من السائقين ومستخدمي الطريق.

كما أوضحت الدرمكي الدور الإيجابي الذي تلعبه برامج التوعية بالسلامة المرورية، من خلال تعزيز دور الحملة لنشر الوعي والثقافة المرورية، وتقديم النصائح والإرشادات الوقائية عبر نقاط التوعية المختلفة، بالإضافة إلى التوعية عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء المحاضرات التوعوية وتوزيع البروشورات والكتيبات.