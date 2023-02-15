شرطة أبوظبي تنظم ملتقى ومعرض «الابتكار»

نظم مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي معرضاً لأهم الابتكارات الشرطية التي تم تطبيقها من خلال منتسبيها المبتكرين في مبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، و«ملتقى الابتكار الشرطي الثالث» وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» وبمشاركة عدد من الشركاء بما يعزّز الشراكة في مجال الابتكار.

وقال مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في شرطة أبوظبي، المقدم الدكتور مصعب عمير الشرياني، إن الملتقى يجسد الأهداف الحكومية وحرصها على ترسيخ الريادة والابتكار كركيزة أساسية لصناعة المستقبل، وقيمة مؤسسية أصيلة تُعد سمة واضحة للمجتمع الإماراتي، من خلال مبادرات ومشاريع ابتكارية تحولية طموحة تسعى إلى استدامة مسيرة التميز والريادة، من خلال منظومة متقدمة للابتكار تدعم الموهوبين والمبتكرين من الفئات المعنية كافة، بما يواكب التوجهات المستقبلية للحكومة.

واستعرض رئيس قسم الابتكار بإدارة الابتكار واستشراف المستقبل، الرائد محمد جاسم الحوسني، منظومة الابتكار المحدثة في شرطة أبوظبي والجهود المبذولة لتحفيز الابتكار وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل الشرطي.

وقدّمت الدكتورة خلود الأدلبي، وكل من طالبة الدكتوراه العنود المعمري، وطالب الماجستير حمدان سيف الشامسي، من جامعة خليفة أهم الابتكارات العلمية والعملية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من الضباط والمبتكرين وفرق الابتكار من القطاعات الشرطية.

وتضمن المعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الشرطية الأمنية التي تدعم تحقيق أهداف استراتيجية شرطة أبوظبي في ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل لإنجاز المهام الأمنية والشرطية، ومنها نظام الرؤية K9، وسيناريو الإسعافات الأولية بتقنية الواقع الافتراضي، وقفاز كشف المعادن الذكي، ومحاكاة التجديف الافتراضي بتقنية الواقع الافتراضي وخوذة قياس قوة التركيز، وعدد من الابتكارات الحاصلة على براءات اختراع كابتكار المركبة الخاصة بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي، وفحص البصمة الوراثية الذكي.