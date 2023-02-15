جمارك أبوظبي تُطلق مشروعاً جديداً خلال شهر الابتكار

تنظم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، خلال شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، في نسخته الثامنة، والذي يأتي مع إعلان 2023 عام الاستدامة، أسبوع الابتكار تحت شعار «جمارك مبتكرة لمستقبل مستدام» في الفترة بين 20 – 24 فبراير، وستعلن خلاله عن إطلاق مشروع ابتكاري جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها في مجال الابتكار.

وتسلط جمارك أبوظبي، خلال أسبوع الابتكار، الضوء على ثلاثة مشروعات ابتكارية أخرى تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، لخلق تجربة فريدة للعاملين والمتعاملين، حيث تستعرض مشروع التدريب عبر الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، ومشروع التدريب على الكاشف الأمني، الذي يساعد على تدريب المفتشين على أجهزة الكاشف الأمني باستخدام أجهزة محاكاة، ومشروع نظام التفتيش الذكي الذي يقوم بعملية التفتيش الجمركي دون الحاجة إلى وجود العميل خلال العملية، وذلك من خلال الاتصال المرئي مع العميل باستخدام نظارات الواقع المعزز التي تربط العميل مع غرفة التحكم.