دبي تستضيف «إكسبو أصحاب الهمم» بمشاركة 300 عارض

تستضيف دبي فعاليات معرض (إكسبو أصحاب الهمم الدولي) في دورته الخامسة لعام 2023، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وبناء على النجاح الباهر الذي حققه المعرض في دورته السابقة، من المتوقع أن يشارك أكثر من 300 عارض دولي ومركز لإعادة التأهيل من أكثر من 50 دولة في دورة المعرض الحالية، والالتقاء مجدداً تحت سقف واحد لعرض مبادراتهم وخططهم وتقنياتهم الحديثة لتحسين جودة حياة أكثر من 50 مليون نسمة من أصحاب الهمم في الشرق الأوسط.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، راعي المعرض، أن دولة الإمارات تحقق نجاحات كبرى على طريق بناء مجتمع دامج ومستدام يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات والتقنيات المساعدة التي تعزز جودة حياتهم.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وقال سموه: «ضمن هذا الإطار تستضيف دبي معرض (إكسبو أصحاب الهمم الدولي) في دورته الخامسة لعام 2023، وهو ما يشكل فرصة للقطاعين العام والخاص في الإمارات، للتعرف إلى أفضل التقنيات الحديثة والحلول والمبادرات والالتقاء مع نظرائهم الدوليين لتشارك الأفكار والمبادرات وتعزيز التعاون المشترك من أجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم».

‪و‬‬‬‬‬‬‬‬يُقام المعرض الذي يعتبر الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال إفريقيا في الفترة ما بين 9 – 11 أكتوبر المقبل في القاعات (5-6-7) في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قوية من الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية المحلية والدولية ومراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم والعارضين الدوليين‬‬‬‬‬‬‬‬.

وتتوقع شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض المنظمة للحدث، أن يرتفع عدد الشركات والمراكز المشاركة في المعرض إلى 300 عارض من أكثر من 50 دولة، وأن يستقطب أكثر من 12 ألف زائر مختص من مختلف دول العالم.

ويُقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة في مجالات إعادة التأهيل، والرياضة، والفنون، والصحة والتعليم والسفر والسياحة الميسرة.‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وحسب منظمة الصحة العالمية يشكل أصحاب الهمم 10 – 15% من عدد السكان في كل دولة ويعانون نوعاً من أنواع الإعاقة. ويصل إجمالي عدد أصحاب الهمم في الوقت الراهن إلى مليار نسمة سيتضاعف إلى ملياري نسمة في عام 2050 نتيجة التقدم في السن والاعتلال الصحي والحروب والفقر وغيرها من المسببات.