السرعة وعدم الانتباه و«الانشغال» وراء تجاوز «الإشارة الحمراء»

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وما يترتب عليها من غرامة تبلغ 51 ألف درهم وسحب رخصة القيادة، لافتة إلى أن زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال عن الطريق، أبرز أسباب كسر الإشارة الضوئية الحمراء.

ونبهت السائقين إلى أن قطع الإشارة الحمراء يعنى حادث «كارثة» لمستخدمي الطريق أو وقوع حادث بليغ على الأقل حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة، مشددة على أن تجاوز الإشارة يصنف ضمن المخالفات الخطرة.

ورصدت شرطة أبوظبي، عبر كاميرات الطرق أخيراً سلوكيات متهورة يرتكبها سائقون أثناء القيادة على الطرق أدت إلى حوادث مرورية مروعة، من بينها زيادة سرعة المركبة، للحاق بالإشارة الضوئية بعد تحولها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، وقبل تحولها إلى اللون الأحمر، وكذا عدم تركيز بعض السائقين وانشغالهم بغير الطريق سواء الهاتف وتصفح الإنترنت أو أثناء انتظار عبور الإشارة ما يتسبب في حوادث مرورية.

وأشارت إلى أن قانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي ينص على مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز.

وذكرت أنه يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز البالغة 50 ألف درهم ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، فضلاً عن دفع قيمة الغرامة المالية 1000 درهم التي نص عليها قانون السير والمرور الاتحادي.

وفي حال لم تكف قيمة المركبة المبيعة لسداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة، لا يتم إعفاء المخالف منها، بل سيتم إضافة المبالغ المتبقية إلى ملفه المروري، لافتة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات للمخالفين قبل بيع المركبات المحجوزة عبر رسائل نصية والإعلانات في الصحف.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة أو عند الانتظار لعبور الإشارة الضوئية وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تجنباً لانحراف المركبة أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وخالفت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي 2850 سائقاً خلال عام 2021، لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، محذرة السائقين من الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والانشغال عن الطريق.

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي بدأت في 2020 في تنفيذ القانون رقم (5) بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، والذي يلزم مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة في 10 حالات بدفع رسوم بين خمسة آلاف و50 ألف درهم، لفك حجز المركبة.

وتبلغ قيمة فك الحجز 50 ألف درهم في خمس حالات صدم دورية شرطة أو التسبب في تلفها، وحال المشاركة في سباقات على الطرق دون تصريح، وإذا كانت لوحات الأرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وقيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.