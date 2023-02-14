«ديوا» تطلع على تجارب أصحاب الهمم في شرطة دبي

استقبل مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، وفداً من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، للتعرف على أفضل تجارب وممارسات أصحاب الهمم في شرطة دبي.

وقدم رئيس مجلس أصحاب الهمم، النقيب عبدالله حمد الشامسي، ونائبه النقيب محمد عبدالرحمن المزروعي، شرحاً حول استراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي، وأهم البرامج والمبادرات والخدمات الدامجة التي تقدمها شرطة دبي لتلك الفئة من الموظفين وجمهور المتعاملين، وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، والمنبثقة عن محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي (مجتمعي مكان للجميع).

وأكد الشامسي، حرص المجلس على ترجمة تعليمات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدلله خليفة المري، للتعاون مع كل المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لرفدهم بتجربة شرطة دبي كأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاهتمام بهذه الشريحة، وتعزيز جودة الحياة لهم من أجل مستقبل مستدام يلبي طموحاتهم.