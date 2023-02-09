المري يلتقي أهالي حتا في لقاء مفتوح

أجاب القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومساعدوه ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط، على أسئلة واستفسارات مواطني ومقيمي منطقة حتا، خلال فعاليات «اللقاء المفتوح»، الذي نظمته شرطة دبي في قاعة حتا، تحت شعار «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، وترافقت معه ترجمة بلغة الإشارة، حرصاً على الوصول إلى كل شرائح المجتمع.

وقال المري: «نتواجد في هذا اللقاء للتعارف والتواصل، وتوطيد الترابط بين المؤسسات الحكومية، ممثلة بالقيادة العامة لشرطة دبي وأهالي منطقة حتا، للنقاش وتبادل الآراء والمقترحات والأفكار حول مختلف الخدمات الأمنية والشرطية التي تقدمها شرطة دبي»، مؤكداً أن «مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الناس في أي وقت».

وأكد على أهمية تكامل دور الأسرة مع الشرطة في الحد من الظواهر المتعلقة بالسلامة المرورية، وذلك في ما يختص بقيادة الأبناء للسيارات والدراجات النارية المزودة، محذراً من خطورة ذلك.

وقدم مساعدوه ومديرو الإدارات شرحاً توضيحياً لسكان المنطقة حول الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف المجالات الأمنية والتوعية والمجتمعية، وذلك من قبل كل القطاعات الشرطية.

وقال مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك الكتبي، إن «التعاون بين الأهالي وشرطة دبي أثمر تعزيز أمن المنطقة ومرافقها السياحية، إذ شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مجال السياحة والأنشطة المتنوعة التي تجذب السياح من داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي ضاعف من مسؤوليتنا لمواكبة هذا التقدم في المدينة، وتسخير كل الممكنات من دوريات وآليات وفرق «درونز» والفرق المتخصصة، للتعامل وتعزيز التأمين الكامل للمنطقة، بما يتناسب مع طبيعتها والزوار والسياح والأنشطة المقامة، كما نقدم الخدمات المرورية والجنائية على مدار الساعة».

كبار المواطنين يشاركون في اللقاء المفتوح

شهد اللقاء المفتوح مشاركة فاعلة من قبل كبار المواطنين في منطقة حتا، الذين قدموا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول الخدمات التي توفرها شرطة دبي لهم.

وأثنى المواطن سعيد مبارك المزروعي على الخدمات المتوافرة والمقدمة من شرطة دبي لكبار المواطنين، التي شهدت تطوراً كبيراً على مدار السنوات، معرباً عن شكره للقاء المفتوح الذي يعتبر سمة من سمات شرطة دبي في تواصلها مع المجتمع.

وقدم المواطن خليفة الكعبي اقتراحاً لزيادة تحفيز الطلبة في الدورات والأنشطة المقدمة من قبل شرطة دبي.