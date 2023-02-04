بلدية الشارقة تفتتح حديقة القرائن 4 على مساحة 74 ألف متر مربع

افتتح المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة، حديقة القرائن 4 على مساحة تقدر ب 74896 متر مربع، بعد أن تم إنجاز كافة مراحل زراعة الحديقة وتوفير المرافق الخدمية بها لاستمتاع الزوار بها وممارسة مختلف الأنشطة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالتوسع في الرقعة الخضراء وتوفير أفضل المرافق الخدمية للقاطنين والزوار والاهتمام في إنشاء الحدائق كتنفس ومكان لقضاء أوقات ممتعة.

وحضر الافتتاح كل من رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة سالم علي المهيري، ورئيس مجلس ضاحية مويلح خالد عبد الله الرابوي وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة الشارقة ولفيف من المسؤولين من البلدية وعدد من سكان المنطقة.

وفي هذا السياق أكد سالم علي المهيري أن الإمارة الباسمة وفرت الأجواء الممتعة والجميلة للقاطنين والزوار وأولت العائلة اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتعتبر حدائق الأحياء من المرافق الخدمية المهمة ومقصداً للعائلات في كل حي، تحفظ لها خصوصيتها وتعزز من الروابط الأسرية والاجتماعية بين سكان الحي، ويأتي افتتاح حديقة القرائن 4 ليعزز من دور الإمارة في توفير أفضل المرافق الخدمية للترفيه والاستمتاع.

من جانبه أكد مدير عام بلدية الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، أنه تم إنشاء حديقة القرائن 4 على مساحة إجمالية تقدر ب 74896 متر مربع، نفذت البلدية بها أعمال الزراعة وتوفير مختلف المرافق الخدمية، حيث بلغت المساحة المزروعة بها حوالي 74092 متر مربع، تشمل المسطحات الخضراء وأنواع مختلفة من الزهور الموسمية يبلغ عددها 12 ألف زهرة، كما تمت زراعة الحديقة بأكثر من 14248 شتلة من النباتات والشجيرات المتنوعة.

وأوضح مدير عام البلدية أنه تم توفير مرافق عديدة في الحديقة تشمل ركن ألعاب للأطفال وملعب كرة قدم ودورات مياه وألعاب لياقة بدنية ومماشي خارج الحديقة لممارسة المشي والجري، كما تم تزويد الحديقة بمقاعد للجلوس منها ما هو خاص بكبار السن، وتركيب 90 عمود إنارة موفرة للطاقة.

وأفاد عبيد سعيد الطنيجي أن البلدية وجهت دعوات لسكان الحي لحضور الافتتاح والاستمتاع بأجواء الحديقة خصوصاً في ظل حالة الطقس الشتوية المتميزة، وممارسة مختلف الأنشطة وقضاء أوقات ممتعة، كما نظمت البلدية ورش عمل متنوعة مصاحبة للافتتاح منها ورشة فوائد شجرة الغاف وورشة المحافظة على المسطحات الخضراء والزهور الموسمية، كما نظمت البلدية العديد من الورش للأطفال ومسابقات وفعاليات وأنشطة أخرى.