منى المري تشيد بدور «إقامة دبي» في الفعاليات الضخمة

استقبل المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المري، بغية تعزيز أواصر التعاون في القطاع الإعلامي والوقوف على أبرز القضايا المهمة بهذا الشأن.

وتخللت الزيارة، التي رافقتها فيها مدير نادي دبي للصحافة د. ميثاء بوحميد، ومدير مركز الأخبار، عمر المرزوقي، جولة تفقدية اطلعت من خلالها على منظومة العمل، حيث أثنت على جهود جميع العاملين والكوادر الوظيفية في «إقامة دبي»، مشيدة بتلك الجهود التي أثمرت عن نقل صورة إيجابية لإمارة دبي.

وأشادت المري بجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، التي أدت دوراً محورياً في الفعاليات والمعارض الضخمة، متمثلة بإنجاز المعاملات وأذونات الدخول بسرعة قياسية، وتوفير الخدمات بكفاءة عالية من خلال تبسيط الإجراءات، مما انعكس إيجابياً على سمعة الإمارات ودبي عالمياً. وقال الفريق محمد المري: «انسجاماً مع رؤى قيادتنا الرشيدة بدعم وتشجيع الإعلام، فإننا نحرص على تعزيز الحضور الإعلامي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا السنوية»، مثمناً الدور المحوري للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة في دعم عجلة التنمية المستدامة، عازياً الإنجازات والنجاحات التي حققتها «الإقامة» على مدار الأعوام السابقة إلى جهود جماعية استندت إلى مبدأ روح الفريق الواحد، متوجاً بدعم من مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعلى رأسها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الذي سجل حضوره واضعاً بصمته المميزة في مخرجات العمل الإعلامي الإبداعي.

وقال إن هذه الزيارة تهدف إلى تكريس علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط «إقامة دبي» بالقطاع الإعلامي في الدولة، لاسيما المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الذي أسهم في تطوير المضمون الإعلامي، والارتقاء بدوره، باعتباره مرتكزاً أساسياً من مرتكزات مسيرة التنمية المستدامة.