«سَنَد» تدعم الأسر ذات الدخل المحدود

تنظم جمعية النهضة النسائية في دبي ممثلة بمركز النهضة للفنون، مبادرة (سَنَد) وهي مبادرة تعنى بتمكين النساء من ذوات الدخل المحدود وإكسابها مهنة تكون لها عوناً على ظروف الحياة، ويهدف إلى تأهيل المشاركات لاكتساب مهنة حرفية، أوعمل منتجات تسويقية، لامتلاك مهارات تسهم في حصولهن على وظيفة مناسبة، وذلك لرفع المستوى المعيشي من خلال ابتكار مشروع حرفي صغير، واستثمار الوقت في تطوير المهارات، وتم اختيار مجالات التدريب المطروحة في البرنامج بما يناسب الفئة المستهدفة من حيث كونهن ربات بيوت.

واشترط المركز للانضمام إلى البرنامج التدريبي أن تكون المتقدمة من ذوات الدخل المحدود، والأولوية للمواطنات.

يقدم البرنامج نخبة من المدربين، ويمتد ستة أشهر، في خمسة مجالات مطروحة وهي: «الخياطة الشاملة» وهو برنامج تأهيلي في الخياطة من الألف إلى الياء، «إشراقة جَمال» وهو برنامج تدريبي في صناعة مستحضرات التجميل والدخون، «أنتِ أجمل» وهو برنامج تدريبي في فن وضع المكياج بتأسيس علمي، «لقمة هنية» وهو برنامج تدريبي في الطبخ من المطابخ العالمية وأطباق جانبية ورئيسة وحلويات، «الفنون الجميلة»، وهو برنامج تدريبي في حرف فنية مختلفة.

وقالت المدير العام لجمعية النهضة النسائية دبي، الدكتورة فاطمة الفلاسي، إن الجمعية تحرص عند طرح مبادراتها على أن تقدم خدمة للأسرة وتحقق ما من شأنه الإسهام في تحقيق السعادة لها، وتعد أهداف التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل، بما في ذلك المجتمع بأكمله لتطوير الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، مع التركيز على التحديات الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه ذوي الدخل المحدود للوصول إلى جودة حياة، وقد ضمّنت دولة الإمارات في مبادئها الـ10 هذه الأهداف في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية وجعلتها جزءاً أساسياً في أجندتها للخمسين عاماً المقبلة.