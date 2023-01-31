"موارد عجمان": شمولية نظام التأمين الصحي لأزواج وأبناء الموظفات المواطنات

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان، تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية بشأن نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان وتعديلاته ينص على شمولية استحقاق الموظفة المواطنة وزوجها وأبنائها بغض النظر عن جنسياتهم؛ امتيازات التأمين الصحي المقررة للمواطنين وذلك وبما لا يتعارض مع الضوابط والأحكام الواردة في نظام التأمين الصحي بحكومة عجمان.

ويأتي إصدار التعميم في إطار حرص حكومة عجمان على توفير بيئة عمل سليمة وصحية، وتحسين مظلة التأمين الصحي لتشمل الموظفين وعائلاتهم مما يؤمن أفضل رعاية صحية لهم وحمايتهم من أية عوارض صحية تؤثر سلباً على أدائهم الوظيفي.

وأكدت الدائرة في التعميم الصادر للجهات الحكومية في إمارة عجمان على ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة لديها لحصر الحالات المستحقة وإدخالها في نظام موارد عجمان.