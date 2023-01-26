شرطة أبوظبي تلبي احتياجات السائحين في المخيمات الصحراوية

نفّذت شرطة أبوظبي مبادرات توعية ضمن أجمل شتاء في العالم، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي دائرة الثقافة والسياحة «وحدة تفتيش مزودي الخدمات السياحية»، والتي تهدف إلى التعريف بدور الشرطة السياحية والترحيب بالسياح القادمين للاستمتاع بالمخيمات الصحراوية في إمارة أبوظبي.

وقدمت إدارة الدوريات الخاصة (قسم كثبان) التابعة لقطاع الأمن الجنائي، المساعدة للسياح والرد على استفساراتهم، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الشرطية.

ورحبت الشرطة السياحية بالسياح والزوار، وتم تعريفهم بدور الشرطة السياحية، كما عرضت عبر الشاشات الإلكترونية الخاصة بالمخيمات والمكبرات الصوتية، نبذة من فيلم وثائقي عن إنجازات الشرطة السياحية، وتوزيع برشورات توعية بلغات عالمية عدة، تضمنت نصائح وإرشادات بأهم القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة.