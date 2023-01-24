"الصكوك الوطنية" تنظم مبادرة صحية لـ 100 موظفًا

نظمت شركة الصكوك الوطنية، مبادرة "صحتي ثروة لوطني" استفاد منها أكثر من 100 موظف وموظفة أجري لهم تقييم وفحوصات من قبل فريق طبي متخصص في الصحة والتغذية والرياضة والصحة النفسية.

وتضمنت المبادرة، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع شركة بلسم لتطوير الرعاية الصحية، ورشة عمل خاصة بالسيدات للفحص الذاتي لسرطان الثدي وتوزيع قسائم لفحص الماموجرام، ونظمت المبادرة عددا من المسابقات ومنحت الجوائز للفائزين، بالإضافة الى تقديم عروض خاصة على الخدمات الطبية والحالات الطبية غير المغطاة بالتأمين الصحي.

وقال المدير التنفيذي للموارد البشرية وإدارة الامدادات لشركة الصكوك الوطنية سيف علي الشحي: " تأتي هذه المبادرة، تأكيدا على أهمية الصحة وضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية والفحوصات الدورية، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للموظفين".

وأكد حرص " الصكوك الوطنية" على نشر الوعي حول أهمية الاعتناء بالفحوصات الطبية الدورية والحالة الصحية العامة واتباع أسلوب حياة صحي ودعم تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية والعلاج المبكر للعديد من الامراض التي تكشفها الفحوصات، لاسيما مرض سرطان الثدي.

وأشار الشحي، الى ان المبادرة تؤكد على أن الصحة ليست مسؤولية المؤسسات الصحية فحسب، وإنما هي مسؤوليتنا جميعاً، فالصحة للجميع، ومن خلال الجميع، وهي مسؤولية تشاركية ما بين مختلف المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والجمعيات الخيرية وغيرها، إضافة إلى مسؤوليتنا كأفراد.

من جهته، قال مستشار الإعلام الصحي للمبادرة الدكتور بسام درويش: " أكدت تجربة جائحة " كوفيد 19"، أن " الصحة أولاً "، والمعرفة قوة والصحة نعمة، والالتزام واجب وطني، ولهذا أطلقنا حملة " صحتي ثروة لوطني ".



وأعلن أن مبادرة " صحتي ثروة لوطني" بدأت تخصيص فقرات ونصائح خاصة يومية عبر أثير إذاعة دبي من خلال برنامج " بلسم "، بهدف تعزيز الصحة بين أفراد المجتمع.

وأشار درويش، الى أنه سيتم توزيع نشرة صحية الكترونية ومطبوعة، مع العمل على نشر المعلومات الصحية المفيدة والمبسطة لكي تصبح هذه المعلومات قابلة للتطبيق في حياتنا اليومية، وتصبح الصحة بمفهومها الشامل أسلوب حياة.