محمد بن راشد: علاقاتنا مع كازخستان متطورة ومتسارعة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، رئيس جمهورية كازخستان قاسم توكاييف.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أثناء لقائي اليوم مع فخامة قاسم توكاييف رئيس جمهورية كازخستان .. علاقاتنا مع كازخستان متطورة ومتسارعة وخاصة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار .. دول وسط آسيا تمثل كتلة اقتصادية نامية بقوة .. وحريصين على تطوير علاقات خاصة معهم.