شرطة رأس الخيمة تطلق حملة ضبط الدراجات الغير مرخصة

دشنت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة حملة " القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات " لضبط الدراجات الغير مرخصة بما يعزز السلامة المرورية في طرقات الإمارة ويحد من وقوع الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات برأس الخيمة، رئيس فريق التوعية والثقافة المرورية في المجلس المروري الاتحادي، العميد أحمد الصم النقبي، إن الحملة ستشمل كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لرأس الخيمة وستتواصل لمدة شهر وتستهدف الدراجات الغير مسجلة والتي لا تحمل لوحات أرقام أو أوراق ثبوتية إلى جانب الدراجات التي تفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة والمخالفة للقواعد والأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها في الدولة.

ودعا النقبي أصحاب الدراجات غير المسجلة وغير المرخصة إلى التوجه لمراكز الخدمة لفحصها وتسجيلها وعدم قيادتها إلا بعد الحصول على رخصة القيادة التي تخولهم لقيادتها للإسهام في إنجاح جهود الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة الطرقات ومستخدميها وعلى حياة قائدي هذه الدراجات أنفسهم وتلافي تعريض سلامتهم للخطر.

وأشار رئيس قسم الدوريات في شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الحملة، المقدم سالم بورقيبة إلى أن الفريق سيتواجد في كافة طرقات الإمارة الرئيسية والفرعية وفي المناطق الداخلية لضبط الدراجات المخالفة للأنظمة والقوانين المرورية حرصا على تعزيز مفهوم الأمن المروري في الطرقات، وذكر أن هذه الحملة تأتي امتداداً للحملات التي تم تنفيذها في أوقات سابقة من العام الماضي بهدف تعزيز أمن الطرقات والحفاظ على سلامة مرتاديها ومستخدميها، ووجه الجمهور وأفراد المجتمع أنه في حال الشكاوي والاقتراحات والإزعاج في الأحياء السكنية التواصل على الرقم 050999029