بلدية دبي تفتتح باب التسجيل في مسابقة أجمل واجهة منزلية زراعية في الإمارة

أعلنت بلدية دبي اليوم، عن افتتاح باب التسجيل في مسابقة أجمل واجهة منزلية زراعية في دبي، بهدف نشر ثقافة الزراعة التجميلية بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على الاهتمام بجمالية مناطقهم السكنية، واستغلال المساحات الخارجية والزراعة في الأحواض التابعة للبلدية أمام منازلهم. ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية لتعزيز الاستدامة البيئية ورفع نسبة المساحات الخضراء في الإمارة، وتعزيز ثقافة الخدمة والمشاركة المجتمعية لدى كافة أفراد المجتمع.

فترة التسجيل

وتستمر فترة التسجيل والاشتراك في المسابقة حتى 29 يناير، بعدها تُمنح فترة لتجهيز المواقع واستكمال ملف التقديم حتى تاريخ 28 فبراير، ثم تبدأ مرحلة التقييم، ليتم الإعلان عن الفائزين في شهر أبريل 2023. وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 100 ألف درهم موزعةً على 50 ألف درهم للمركز الأول، و30 ألف درهم للثاني، و20 ألف درهم للثالث.

وحددت البلدية عدداً من الشروط للاشتراك بالمسابقة وتشمل؛ أن يكون الموقع ضمن حدود إمارة دبي، والمساحة الزراعية أمام حدود المنزل، وغير مخالفة لقوانين تنظيم العمل في حرم الطريق، وأن يكون المشترك مُقيم في العقار المذكور باستمارة التسجيل، إضافةً إلى موافقته على زيارة لجنة التحكيم إلى موقع حديقته لتصويرها، ونشر الصور والفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، والتسجيل المسبق قبل انقضاء موعد الاشتراك من خلال موقع بلدية دبي www.dm.gov.ae.

معايير المشاركة في السابقة

ووضعت بلدية دبي معاييراً لتقييم المشاركات، الأول يتعلق بجمالية التصميم، بحيث تكون العناصر النباتية وغير النباتية متناسقة ومتنوعة ومختلفة الأطوال والألوان بصورةٍ جماليةٍ، إضافةً إلى توفر الإضاءة الليلية. فيما ينص المعيار الثاني من الجانب الفني بتوظيف الأفكار الإبداعية واستخدام الوسائل المبتكرة والتقنيات والأساليب العلمية غير التقليدية، وتوفير نظام ريّ مستدام لا يؤثر على خطوط الخدمات وحركة المشاة.

وشمل المعيار الثالث الجانب البيئي؛ من خلال مراعاة الاستدامة البيئية، بترشيد المياه، واستعمال الطاقة المتجددة، إضافةً إلى تأثير العناصر النباتية والأشجار المزروعة، وتضمين نباتات من البيئة المحلية، وحدد المعيار الرابع الجانب الاجتماعي من حيث مدى جذب الحديقة للاستخدام إن كان للزراعة أو الترفيه.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المسابقة في تعزيز جمالية الشوارع والمساحات الخضراء، وزيادة الاهتمام بواجهات المنازل، إضافةً إلى زيادة الطلب على النباتات من المشاتل، والمياه المعاد تدويرها.