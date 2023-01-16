كهرباء الشارقة تنفذ مشروعات تطويرية لخدمة القطاعات المختلفة بكلباء خلال عام 2022

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد من المشروعات الحيوية والضرورية لتطوير الخدمات وتوفيرها بأفضل المواصفات لمدينة كلباء خلال عام 2022 حيث تم الانتهاء من توصيل خدمات الكهرباء والمياه لعدد 11 مشروع سياحي وخدمي وعدد 192 منزل سكني و93 مبنى تجاري وإنشاء وتوصيل عدد 8 محطات 11 ك . ف واستبدال خطوط هوائية 11 ك . ف بكيبلات أرضية بطول 5 كم بمنطقة الغيل وإلغاء خطوط هوائية بطول 2 كم بمنطقة وادي الحلو بالإضافة إلى عدد من مشروعات الصيانة وتطوير الشبكات كما تم انشاء محطة ضخ وتمديد خطوط مياه بتكلفة 27 مليون درهم لتغذية بحيرة الحفية والمنطقة الصناعية والتجارية بكلباء واستراحة سد الغيل، كما تم تمديد خطوط مياه حجم 400 ملم بطول 4 كيلو لتغذية بحيرة الحفية من نوعية كاربون ستيل ذا مواصفات عالية مع الطبيعة الجبلية وتم انشاء خزان مياه أرضي سعة نصف مليون بالاضافة لعدد خمس مضخات ذات مواصفات عالمية سعة كل مضخة 660 متر مكعب بالساعة بحيث تلبي احتياجات المنطقة المستقبلية.

وأكدت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مدينة كلباء تهدف لتطوير كافة المناطق وتوفير الخدمات وفق أفضل المواصفات على مدار الساعة حيث تعمل الهيئة على التطوير المستمر لمشروعاتها لتساهم في مسيرة البناء والتطوير التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أرض الإمارة وتسعى الهيئة لإتخاذ كافة الإجراءات وتحقيق منظومة التنمية الشاملة والمستدامة وتبنى الأساليب الحديثة والمتطورة في شتى المجالات مما يساهم في تقديم خدماتها للمشتركين بمواصفات عالية.

وأوضحت أن المشروعات التي تم تنفيذها بمدينة كلباء خلال عام 2022 تضمنت توصيل خدمات الكهرباء لمحطة الضخ المغذية لبحيرة الحفية بكلباء وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه لميدان برج الساعة بكلباء ومسجد حي القلعة والقرية التراثية بكلباء وبيت الشيخ سعيد ومقصب كلباء الجديد وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لمشروع واجهة كلباء المائية والمرصد الفلكي ومدرسة فكتوريا ومركز البيانات التابع لشركة اتصالات و توصيل خدمات الكهرباء والمياه لمبنى مصنع الثلج التابع الفنون وتوصيل خدمات المياه لبحيرة الحفية بكلباء وتعبئتها بمقدار 86 مليون جالون مياه و توصيل خدمات الكهرباء والمياه لعدد 36 بناية تجارية بسور كلباء و عدد 41 بناية بمنطقة سهيلة وتوصيل خدمات الكهرباء والماء لعدد 57 محل بسوق كلباء التراثي و توصيل خدمات الكهرباء والماء لعدد 151 فيلا سكنية بمنطقة الساف .