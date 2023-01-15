خط جديد للحافلات يربط رأس الخيمة بالقرية العالمية

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإدارة القرية العالمية، خطاً جديداً للحافلات العامة يربط إمارة رأس الخيمة بالقرية العالمية، بتكلفة 30 درهماً للتذكرة بالاتجاه الواحد، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، بهدف إسعاد مستخدمي النقل الجماعي الراغبين في زيارة القرية العالمية في دبي.

ويأتي الإطلاق الجديد تلبيةً للطلب المتزايد من المتعاملين، على توفير هذه الخدمة التي تسهّل وصولهم إلى القرية العالمية.

وقال مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، محمد هاشم إسماعيل، إن إطلاق خط القرية العالمية يمثل استجابةً سريعةً لاحتياجات مستخدمي شبكة النقل الجماعي، وضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في خطوط النقل العام عبر المدن، لتحقيق انسيابية النقل للجميع.

وأوضح أن الإطلاق التجريبي للخدمة بدأ في 16 ديسمبر الماضي، وتم تقديم الخدمة خلال أيام العطلة الأسبوعية، بواقع رحلتين يومياً، ذهاباً وإياباً.

وتتجه الحافلات من المحطة الرئيسة بإمارة رأس الخيمة إلى مواقف الحافلات العامة في القرية العالمية في دبي، في رحلتين يومياً، الأولى في الثالثة مساءً والثانية في الخامسة مساءً، أما رحلة العودة من القرية العالمية إلى رأس الخيمة، فتنطلق في الـ10، وفي الـ12 ليلاً (أيام الجمعة والسبت والأحد).

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عادل شاكري، إن إطلاق الخط الخاص بخدمة الحافلات عبر المدن، من قبل هيئة رأس الخيمة للمواصلات، من شأنه أن يعزّز النقل الجماعي بين إمارتي دبي ورأس الخيمة، ويدعم الحركة السياحية والخدمية بين إمارات الدولة.

وأكد شاكري حرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على التكامل في شبكة النقل الجماعي داخل إمارة دبي، وخلق نوعٍ من الربط الفعّال بين دبي والإمارات الأخرى.