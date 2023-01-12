شرطة الشارقة تحذّر من السب والقذف الإلكتروني

حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، الأفراد من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، بما يتنافى مع الآداب العامة أو السلوكيات التي تمس الآخرين وتؤدي إلى التشهير بهم من خلال العبارات المسيئة، مثل السب والشتم والتشهير، لما تسببه من ضرر وخدش لسمعة الانسان وشرفه ومكانته الاجتماعية.

وأكد مدير الإدارة، العقيد عمر أحمد أبوالزود، ضرورة تعامل أفراد المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية وصحيحة، لافتاً إلى أن شرطة الشارقة تتخذ إجراءات صارمة تجاه الأشخاص الذين يتم رصدهم من خلال هذه المنصات يسيئون إلى آخرين بأي طريقة كانت، وتعاملت الإدارة مع 85 بلاغ سب خلال العام الماضي، وستة بلاغات قذف باستخدام تقنية المعلومات، وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المبلغ عنهم، وذلك في إطار المسؤولية الجنائية.

وأوضح أنه طبقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 43 على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.