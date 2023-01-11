أحمد بن محمد يفتتح الدورة الأكبر من مؤتمر ومعرض «دوفات 2023»

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2023» والذي تستمر أعماله ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 26 ألف زائر ومشارك من 82 دولة.

وتفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة التي رافقه خلالها وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، حيث تعرف سموه على أحدث التقنيات والتطورات الجديدة في قطاع صناعة الأدوية والأبحاث الدوائية وآخر مستجدات قطاع الصيدلة التي تستعرضها الشركات العالمية المشاركة.

وتُعّد هذه الدورة هي الأكبر في تاريخ المؤتمر والمعرض الذي يمثل الحدث الأبرز في قطاع الصيدلة في المنطقة والعالم، حيث يشارك ضمن فعاليات العام الجاري أكثر من 1100 شركة عارضة، بالإضافة إلى مشاركة 140 متحدثاً وخبيراً ومتخصصاً في مجال الصيدلة يقدمون تجاربهم ضمن 112 جلسة علمية و15 ورشة عمل تركز على أهم المواضيع المتعلقة بصناعة الأدوية بالإضافة إلى مشاركة طلابية وجامعية واسعة، حيث يعرض الطلاب المشاركون أكثر من 330 ملصقاً لأحدث الأبحاث المتميزة في مجال الصيدلة والطب.

ويمثل دوفات منصة مهمة لكل المعنيين وأصحاب القرار من العاملين في قطاع الأدوية لإطلاق منتجات جديدة والتعرف على آخر التقنيات وأحدث التطورات في المجال، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة لتبادل واكتساب المعارف والمعلومات العلمية إذ يشكل الحدث أرضية مشتركة لتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف.