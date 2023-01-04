خلال 3 دقائق: شرطة دبي توفر آلية جديدة لاستصدار تقرير حادث مروي بسيط وضد مجهول

أطلقت شرطة دبي ومجموعة "إينوك" المرحلة الرابعة من مبادرة "على دربك" وتتمثل في إضافة خدمة الحصول على التقارير المرورية البسيطة وتلك المتعلقة بـ "حادث ضد مجهول" من محطات الوقود التابعة لأينوك وذلك في إطار تسهيل الحصول على الخدمات للمتعاملين.

وقال رئيس فريق مبادرة "على دربك" الملازم أول ماجد الكعبي، أن إضافة خدمة إصدار تقرير مروري "حادث ضد مجهول" يخدم الأشخاص الذين لا يفضلون استخدام التقنيات الحديثة، أو الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقها ويصرون على التوجه لمراكز الشرطة للحصول على التقارير المُتعلقة بالحوادث البسيطة بما فيها حادث ضد مجهول،

وأضاف أن بإمكانهم الآن الحصول على خدمة تقرير "حادث ضد مجهول" من محطات الوقود ، ما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل الوقت والجهد وسهولة الحصول على هذه الخدمة، لافتاً إلى أن موظف المحطة سيقوم بتصوير المركبة وإعداد تقرير الأضرار وتسليم التقرير في عملية لا تستغرق 3 دقائق".

وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة أخيراً بين شرطة دبي ومجموعة "إينوك"، بهدف تعزيز مستوى أداء خدمات مبادرة "على دربك" المُقدمة إلى السائقين والمتعاملين المستفيدين من إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في زمن قياسي.

يذكر أن مبادرة "على دربك"، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود والبالغ عدد 22 محطة "اوتوبرو"، على أن يتم تقديم جميع الخدمات في تلك المحطات، بما يتناسب مع حجم الطلب.