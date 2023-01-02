التنسيق بين الجهات المعنية أسهم في تحقيق الأهداف خلال احتفال رأس السنة برأس الخيمة

أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن عمليات التنسيق بين الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة خلال احتفالات ليلة رأس السنة أسهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة وتقديم خدمات أمنية بجودة وإتقان.

وأشار إلى أن الإمارة تشهد نشاطاً سياحياً كبيراً يجعلها مقصداً لكل السياح من الداخل والخارج، لذلك تم توظيف القدرات الشرطية كافة وتوزيعها على مستوى إمارة رأس الخيمة من أجل خدمتهم وسلامتهم بكفاءة وفعالية.

وكان نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة العميد عبدالله خميس الحديدي، تفقد التجهيزات كافة وخطة العمل القائمة، والتي أسهمت بشكل كبير في مرور الاحتفالية بكل أريحية وسهولة وتنفيذ الخطة الأمنية على أكمل وجه.

وقال مدير عام العمليات الشرطية رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة العميد عبدالله علي منخس، إنه تم تأمين الاحتفالية بـ400 عنصر أمني فيما انتشر ما يقرب من 120 دورية مرورية ومدنية، والدفاع المدني والدراجات المرورية النارية والهوائية ومركبات الإسعاف والتدخل السريع، كما تم نشر الدوريات السياحية، مشيداً بتعاون الجمهور وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة تلقت 2123 اتصالاً لعدد من الموضوعات البسيطة والاستفسارات المتفرقة حول احتفالات الإمارة.