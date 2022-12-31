إغلاقات في شوارع دبي لتسهيل الوصول لفعاليات احتفال رأس السنة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن اغلاقات في عدد من الشوارع ابتداء من الساعة 4 من مساء اليوم وحتى الانتهاء من فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية، وذلك للسماح لأكبر عدد من افراد الجمهور الوصول الى مناطق فعاليات الاحتفال بسهولة وسرعة وسلامة،

وفيما يلي أسماء الشوارع ومواعيد اغلاقها:

• إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد ابتداءً من الساعة 4 مساءا بعد امتلاء المواقف وضرورة التواجد للذين لديهم حجوزات قبل الساعة 4.

• إغلاق كل من شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة 4 مساءا.

• اغلاق شارع الصكوك الساعة 8 مساءاً.

• إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة 4:00 مساءاً، ليتم استخدامه كمسار لمركبات الطوارئ ولتخزين الحافلات.

• اغلاق شارع المستقبل في الجزء الواقع بين شارع زعبيل الثاني وشارع الميدان، تدريجياً ابتداءً من الساعة 4 مساءً ويستمر الاغلاق حتى نهاية الفعالية.

وسيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة وتوجيه الجمهور لاستخدام المواقع البديلة لمواقف المركبات.