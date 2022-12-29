شرطة الشارقة تستعد لاحتفالات رأس السنة بخطة شاملة

أكد نائب قائد عام شرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر، جاهزية شرطة الشارقة لاستقبال احتفالات رأس السنة، وإعداد خطة أمنية ومرورية شاملة تعزز من سلامة وصحة أفراد المجتمع، وتحقق انسيابية حركة السير والمرور في الإمارة.

وترأس العميد عبدالله مبارك بن عامر، أمس، اجتماعاً بهدف الوقوف على استعدادات القيادة العامة لشرطة الشارقة والتأكد من جاهزيتها الأمنية والمرورية خلال استقبال العام الجديد، وذلك بحضور الإدارات المعنية، وعدد من الضباط في شرطة الشارقة.

وأوضح أن شرطة الشارقة اتخذت الترتيبات الأمنية والمرورية لتأمين جميع الميادين والتقاطعات والطرقات الداخلية والخارجية، من خلال تكثيف أعداد الدوريات في جميع أنحاء الإمارة، بهدف مراقبة الطرق والتأكد من انسيابيتها.

ودعا نائب قائد عام شرطة الشارقة أفراد الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية، تفادياً لوقوع الازدحامات، والحوادث.

وأشار إلى أن جميع الفرق الأمنية على أهبة الاستعداد لتلقي الشكاوى والبلاغات على الرقم (999) للبلاغات الطارئة، و(901) للبلاغات غير الطارئة، والتعامل معها بحرفية تامة بهدف تعزيز جودة الحياة الأمنية.