سفير الدولة يقدم نسخة من أوراق اعتماده للخارجية الأردنية

قدم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأربعاء نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، إلى عطوفة حازم الخطيب أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على الاهتمام المتبادل لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.