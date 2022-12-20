«الدفاع المدني» تحدّد 6 وسائل للسلامة في المباني قيد الإنشاء

حدّدت القيادة العامة للدفاع المدني ست وسائل للسلامة في المباني قيد الإنشاء، وذلك ضمن مبادرتها «السلامة في المباني قيد الإنشاء»، في إطار الحرص على حماية العاملين فيها والمشاة، وللوقاية من مخاطر وقوع الحرائق.

وأوضحت أن من أهم وسائل السلامة في المباني قيد الإنشاء تجنب إقامة المباني بمواد غير ثابتة، وتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية لموظفي المنشأة، والالتزام باشتراطات السلامة العامة للمنشأة.

وأكدت أن من بين وسائل السلامة أيضاً الالتزام بالصيانة الدورية لأنظمة الإنذار والإطفاء بالمنشأة، واشتراطات تخزين المواد القابلة للاشتعال، وتدريب العاملين كمستجيب أول في المنشأة على التعامل مع الحوادث البسيطة.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني إلى الحرص على تعريف أصحاب الهمم بالمخاطر التي تهدد سلامتهم في المنزل والطرق والأماكن العامة وإرشادهم إلى سبل الوقاية والحماية من الأخطار، وحددت عدداً من الإرشادات لضمان سلامتهم، منها: الحرص على تعريفهم بمخطط المكان الذي يسكنون فيه والطرق المؤدية إلى أبواب الطوارئ.