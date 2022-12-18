رئيس الدولة يهنئ أمير دولة قطر باليوم الوطني لبلاده

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق باليوم الوطني القطري، متمنياً سموه دوام الرفعة والازدهار لدولة قطر.

وقال سموه في تدوينة عبر شبكة "تويتر": "نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم.. وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار".