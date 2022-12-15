"متحف الغموض "بدبي يكشف عن 4 تجارب جديدة

كشف "متحف الغموض" - الذي يقع ضمن "مشروع السيف" الذي شيدته شركة "مراس العقارية" عام 2018 على ضفاف خور دبي عن 4 تجارب غموض جديدة وفريدة من نوعها حيث يشكل المتحف وجهة مثالية للعائلات لالتقاط أجمل الصور.

وتم إضافة الأقسام الأربعة الجديدة كجزء من عملية تحديث المتحف الذي استقبل خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 30 ألف زائر. فيما يستقطب المتحف الزوار من جميع الأعمار والاهتمامات لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء حيث يمكنهم الاستمتاع بتجارب المأكولات والمشروبات الشهية في منطقة "السيف" والتسوق في متاجر التجزئة المجاورة.

وتشمل الأقسام الجديدة للمتحف أربعة معارض بما في ذلك غرفة التناظر والبئر اللامتناهي والحلقات الخادعة والعيون المتتبعة.. كما يضم " متحف الغموض" مجموعة من العروض والألعاب والتجارب الغريبة التي تناسب الزوار من جميع الأعمار.