شرطة عجمان تنقذ شاباً حاول الانتحار بسبب ضائقة مالية

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إنقاذ حياة شاب من الجنسية الآسيوية بعد محاولته الانتحار بالقفز من أعلى جسر في إمارة عجمان.

وأفاد مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العميد عبد الله سيف المطروشي بورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوجود شخص يهدد بالانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر الشيخ خليفة، وعلى الفور انتقل أفراد التحريات والمباحث الجنائية ودوريات الشرطة إلى المكان وبالحوار معه والتحايل عليه تمكنوا من ضبطه والسيطرة عليه والحيلولة دون إلقاء نفسه عن الجسر.

وأضاف مدير عام العمليات الشرطية أنه تم نقل الشاب إلى مركز شرطة الحميدية، وبالتحقيق معه تبين أنه كان يمر بضائقة مالية شديدة، وعليه مطالبات مالية، كما تبين أنه شخص طبيعي ولا يعاني من أية أمراض، وتم إرشاده وتقديم النصيحة وتحويله على الشرطة المجتمعية للمساعدة في تسوية أوضاعه المالية ليعود لحياة آمنة مستقرة.