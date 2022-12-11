حمدان بن محمد: نتطلع لبصمة عربية تحمل اسم راشد على سطح القمر

شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، فريق مركز محمد بن راشد للفضاء على كل الجهود التي بذلوها لاطلاق المستكشف راشد، في أول مهمة عربية إلى سطح القمر.

وقال سموه في حسابه على "تويتر": "هدفنا المقبل … على بُعد نحو 384 ألف كيلومتر.

واليوم نتطلع لبصمة عربية تحمل اسم راشد على سطح القمر … شكراً لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء على كل الجهود، وتمنياتي لهم بالتوفيق لرفع اسم الإمارات خفاقاً في فضاءات اللامستحيل."