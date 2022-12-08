رئيس الدولة: الإمارات حريصة على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المندوبين الدائمين ونواب المندوبين لعدد من الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة.

ورحب سموه خلال اللقاء بالضيوف، مؤكداً حرص دولة الإمارات على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم، ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار سموه إلى اهتمام الدولة بإيجاد فرص جديدة للتعاون والعمل متعدد الأطراف واستثمار العلاقات لفتح آفاق أرحب أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو لشعبنا وشعوب العالم أجمع.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهج دولة الإمارات الثابت في العمل من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وحل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية ومعالجة التحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ والأزمات الإنسانية ومكافحة التطرف والإرهاب.

وتناول اللقاء تجربة دولة الإمارات التنموية الطموحة والناجحة ومقوماتها وأهدافها، إضافة إلى جهود الدولة المستمرة في تمكين المرأة والشباب والانفتاح على الثقافات والشعوب وبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام يسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال.

من جانبهم، عبر مندوبو الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدين بتوجهات سموه الداعمة للسلام والتسامح والتعايش إقليمياً ودولياً ومبادراته الإنسانية على الساحة الدولية.

يذكر أن الوفد سيلتقي عدداً من المسؤولين الإماراتيين، كما سيزور مجموعة من المؤسسات الثقافية والسياسية بجانب مؤسسات المجتمع المدني في أبوظبي ودبي إضافة إلى زيارة أهم معالم الدولة منها متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف مانع العتيبة، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.

وضم وفد الأمم المتحدة سعادة كل من المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة السفير جلعاد إردان، وسفير إسرائيل لدى دولة الإمارات أمير حايك، والمندوب الدائم لبليز لدى الأمم المتحدة السفير كارلوس سيسل فولر، والمندوب الدائم لجمهورية جورجيا لدى الأمم المتحدة السفير ديفيد باكرادزي، والمندوب الدائم لجمهورية هايتي لدى الأمم المتحدة السفير أنتونيو رودريغو، والمندوب الدائم للجمهورية الرومانية لدى الأمم المتحدة السفير كورنيل فيروتا، والمندوب الدائم لجمهورية صربيا لدى الأمم المتحدة السفير نيمانجا ستيفانوفيك، والمندوب الدائم لجمهورية سيراليون لدى الأمم المتحدة السفير الحاجي فانداي توراي، والمندوب الدائم لجمهورية سلوفينيا لدى الأمم المتحدة السفير بوستيان مولوفيخ، والمندوب الدائم لمملكة تايلاند لدى الأمم المتحدة السفير سوريه تشينداونز، ونائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفير روبرت وود، والرئيس التنفيذي لمنظمة النداء اليهودي المتحد في نيويورك إيرك جولدستين.

محمد بن زايد:

نهج الإمارات ثابت في العمل من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وحل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية.