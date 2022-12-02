مستشفيات ومؤسسات خدمية تطلق خصومات 51% بمناسبة عيد الاتحاد

أطلقت مستشفيات وعيادات خاصة ومؤسسات خدمية عروضاً وتخفيضات بنسبة 51% على جراحات تجميلية وفحوص وخدمات تعليمية ومهنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة.

ورصدت «الإمارات اليوم» انتشار إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، تروج لتخفيضات وعروض بمناسبة يوم الاتحاد الـ51، إذ قدمت عيادات خاصة تخفيضات 51% على عمليات تصحيح البصر، كما قدمت مستشفيات عروضاً تشمل فحصاً مجانياً لدى أي استشاري بمناسبة احتفالات الدولة، وقدمت مؤسسات تعليمية وشركات متخصصة في التنظيف خصومات 51% على خدماتها بمناسبة عيد الاتحاد، إضافة إلى تقديم مطاعم عروضاً على الوجبات، ولاقت العروض والتخفيضات تفاعلاً من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤولون في مستشفيات وعيادات طبية وصحية، رؤوف أبوالذهب، وعبير الحوامدة، وليلى عبدالإله، إن العروض والتخفيضات جاءت بمناسبة عيد الاتحاد.

وأوضحوا أن العروض تشمل خدمات فحص العيون وفحص الأسنان المجاني، والكشف الطبي لدى استشاري حسب رغبة المراجعين، كما تشمل العروض تخفيضات 51% على عمليات تصحيح البصر والأسنان.

وأضافوا أن العروض والتخفيضات مستمرة خلال إجازة عيد الاتحاد، لافتين إلى أن المستشفيات والعيادات تطرح بشكل سنوي تلك العروض احتفاءً بمناسبات الدولة الوطنية، وتعبيراً عن حبها للدولة ولمؤسسيها وقياداتها.

وأفاد مسؤولون في مؤسسات تعليمية وخدمية، إبراهيم البكري، ومالك سعيدان، وعلياء محيي الدين، بأن العروض والتخفيضات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، تشمل جميع الأبحاث الدراسية لطلبة المدارس والأبحاث.

وأضافوا أن العروض تشمل خصم 51% على غسيل المركبات، وتنظيف المنازل، وغسل السجاد، لافتين إلى أن العروض مستمرة لثلاثة أيام.