رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن في أبوظبي

وصل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار البطين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

كما كان في الاستقبال..سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.