«البنية التحتية» تنفذ مبنى لشرطة أم القيوين بـ 103 ملايين درهم

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع إنشاء مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليمه في الربع الأخير من عام 2024.

وقال الوكيل المساعد لقطاع مشروعات البنية التحتية الاتحادية في الوزارة، المهندس يوسف عبدالله، إن مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين يقع على مساحة 17 ألفاً و750 متراً مربعاً، وبكلفة 103 ملايين درهم، ويتكون من ستة مبانٍ تضم قاعات للاجتماعات ومكاتب وأقساماً إدارية مختلفة وقاعات تدريب، إضافة إلى المرافق الخدمية، و365 موقفاً للسيارات، منها مواقف للسيارات الكهربائية ومركبات أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ المشروع طبقاً لمعايير الأبنية الخضراء الجديدة، التي تتبع أعلى معايير الاستدامة عالمياً، مؤكداً أن الوزارة تحرص على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تصميم المباني الاتحادية من خلال استخدام أحدث البرمجيات التي تتواءم مع توجهات الدولة لتحقيق تصاميم مستدامة، ويعتمد تنفيذ وإنشاء المشروعات الاتحادية على أسس تضمن تطبيق معايير صديقة للبيئة، تقلل من استهلاك الطاقة.

ولفت عبدالله إلى أن الوزارة تسعى إلى مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دولة الإمارات، لتواكب تطلعاتها في الخمسين عاماً المقبلة، ودعم مسيرتها نحو مقدمة دول العالم في التنافسية على صعيد جودة الطاقة والكهرباء، والبنية التحتية والإسكان، والنقل والطرق الاتحادية، والمباني المستدامة، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وتابع أن توفير بنية تحتية متطورة ومشروعات بنيوية مستدامة يحقق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويدعم الاقتصاد الوطني وريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات، وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071.