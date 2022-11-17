محمد بن راشد: استضافة قطر لكأس العالم فخر خليجي ومحطة تاريخية لكل العرب..

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن استضافة قطر لكأس العالم “إنجاز قطري”، مؤكداً أن “جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا”

وأضاف صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على شبكة “تويتر”: استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري.. وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب .. نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي.

وقال إن جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة باذن الله.