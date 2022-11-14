«توظيف أبوظبي 2022».. إقبال من المواطنين.. والشركات تعرض «التدريب»

شهد اليوم الأول من معرض «توظيف أبوظبي 2022»، الذي انطلقت أعماله أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حضوراً كبيراً من قبل الكوادر المواطنة تجاوز 21 ألف مواطن ومواطنة، حسب منظمي المعرض من الشباب الذين توجّهوا إلى المعرض أملاً في إجراء مقابلات وظيفية مباشرة تؤهلهم للحصول على فرص عمل. في المقابل ركّزت غالبية جهات العمل المشاركة في المعرض على عرض فرص تدريبية وبرامج تأهيل وظيفي لشباب المواطنين، تماشياً مع استراتيجية جديدة أفصحت عنها إدارة المعرض التوظيفي، تستهدف تدريب وتأهيل المواطنين لسوق العمل ووظائف المستقبل، باستثناء بعض الجهات التي طرحت أعداداً محدودة من الوظائف.

ويقام المعرض على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 45 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، وعدد من البنوك الوطنية الكبرى، إضافة إلى شركة اتصالات وغيرها من المؤسسات الكبرى.

وشهد اليوم الأول للمعرض التوظيفي المخصص للمواطنين فقط، إقبالاً كبيراً، حيث أكد مدير الفعاليات في «إنفورما» الشرق الأوسط (الشركة منظمة المعرض)، فادي حرب، تسجيل حضور 21 ألفاً من المواطنين لفعاليات المعرض، مشيراً إلى أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات بشأن رفع نسب التوطين في المنشآت، أسهمت إلى حد كبير في زيادة أعداد جهات العمل المشاركة في المعرض التي وصلت إلى 45 جهة ما بين حكومية وخاصة.

وقال حرب، في تصريح صحافي: «يركز معرض توظيف أبوظبي في نسخته هذا العام على هوية جديدة أُطلق عليها اسم (زاهب)، الذي يعني بالإماراتية (جاهز)، تعبيراً عن الجاهزية للمسار الوظيفي»، لافتاً إلى توفير المعرض برامج جديدة تركز في الأساس على تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة للوظائف المستقبلية للالتحاق بسوق العمل عبر الجهات المشاركة.

وأضاف أن «هدف المعرض ينصب على عدم التركيز على توفير فرص وظيفية في المقام الأول، بل نستهدف بشكل أكبر توفير البرامج التدريبية والتأهيلية التي تساعد وتفيد الكوادر المواطنة وتيسر لهم السبل للحصول على وظائف المستقبل، ولذلك فإن أغلب الجهات المشاركة فيه هذا العام توفر فرصاً تدريبية تراوح مدتها ما بين ثلاثة وستة شهور، يكون بعدها المواطن مؤهلاً للانضمام لجهات العمل»، مؤكداً أن منظمي المعرض اتفقوا مع الجهات المشاركة على أن يكون لديها برامج تدريبية لتأهيل المواطنين برواتب تدريبية، على أن توفر أغلب الشركات وظائف لهم بعد الانتهاء من التدريب.

وتابع حرب: «يوفر المعرض كذلك تسهيلات كبيرة تتيح للكوادر المواطنة من أصحاب الهمم سهولة التنقل بين الأجنحة، كما يوفر فرص تدريب وتأهيل كثيرة لهم في كثير من الجهات المشاركة».

وشهدت فعاليات اليوم الأول للمعرض التوظيفي تنظيم أربع ورش عمل في جناح هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تختص بتدريب المستفيدين وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل من خلال تقديم ورش خاصة للتدريب على كتابة وتطوير السير الذاتية للمستفيدين والتدريب على إجراء المقابلات الوظيفية بنجاح واحترافية، بهدف مساعدة المستفيدين في التعريف بأنفسهم بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، قاسم الهاشمي، أن «مشاركتنا في معرض توظيف تأتي في إطار تعزيز المزيد من الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعات، بما يحقّق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في المشاركة الإيجابية وتوفير حياة كريمة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود».

وأعلنت شركة إدارة أعمال التعهيد omb المدرجة تحت «اتصالات للخدمات القابضة»، اعتزامها توظيف 480 مواطناً في الشركة خلال العام الجاري، من بينهم 300 موظف في القطاع الفني على مستوى الدولة، و100 موظف في مركز الاتصال في منطقة الظفرة. وأكد نائب رئيس إدارة المصادر الخارجية للموارد البشرية بالشركة، فيصل عبدالرحيم الريس، تعيين 45 موظفاً مواطناً في القطاع الفني من بين الأعداد المطلوبة بالفعل، و80 موظفاً في قسم المبيعات في المولات وخدمة العملاء ومراكز اتصالات الرئيسة.

وأوضح الريس، في تصريح صحافي، أن آلية التعيين تتضمن حصول المواطن على تدريب لمدة ثلاثة شهور يحصل خلالها على مكافأة شهرية، وبعد اجتياز البرنامج يعين في وظيفة فنية، على أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية الفنية كحد أدنى أو الدبلوم.

وأعلنت «مجموعة المسعود»، إحدى كبرى الشركات العائلية في أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض «توظيف»، اعتزامها استقطاب المواهب والكفاءات الإماراتية والإسهام في تطوير الآفاق المهنية المتاحة لها.

وقالت مديرة الموارد البشرية في المجموعة، بثينة آل علي المسعود: «نحرص على استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات من مواطني الدولة، للانضمام لفرق عملنا والتطور مهنياً في أقسام وشركات المجموعة».

توطين 470 وظيفة في «التجاري الدولي»

أعلن رئيس التوظيف والتخطيط والقوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري، عبدالعزيز الموسى، توظيف 470 مواطناً خلال العام الجاري، مؤكداً أن البنك يبحث حالياً عن مواطنين للتوظيف لدى خمس إدارات تعاني نقصاً في العنصر المواطن، هي «الخزينة» و«التمويل» و«الإدارة المالية»، و«إدارة المخاطر»، و«التدقيق».

وأوضح الموسى، في تصريح صحافي، أن أهم الاشتراطات الخاصة بالوظائف تتمثل في رغبة المواطن في العمل والمسؤولية أولاً، ومن ثم إجادة اللغة الإنجليزية التي أصبح جميع الخريجين يتمتعون بها بشكل احترافي وبدرجة عالية، منوهاً إلى أن المرشحين للوظائف سيكتسبون المهارات المطلوبة للعمل مع الوقت والتدريب في سوق العمل، ولكن الرغبة في العمل بجد واجتهاد هي التي تتوقف على الباحثين عن عمل.

وأشار إلى أن البنك يطرح فرصاً وظيفية تبدأ بالتدريب عبر برنامجين لحاملي الثانوية العامة وخريجي الجامعات، تبلغ مدة كل برنامج 12 شهراً، ويشمل ورشاً تدريبية وعملية، بحيث يتم تحديد مسار الموظف من البداية واختيار القسم والإدارة، فضلاً عن صرف رواتب مجزية، تتماشى مع أسعار السوق، والحصول على الفوائد والمنافع الوظيفية، مشيراً إلى أن الزيادات على الراتب تشمل المتدربين متى كان هناك زيادة دورية للموظفين، ولكن لا يوجد زيادة فور الانتهاء من التدريب حيث إن الموظف يتعين على راتب عالٍ من البداية.

وظائف «اتصالات»

طرح جناح شركة اتصالات الإمارات في معرض توظيف أبوظبي 2022، مجموعة من فرص العمل والتدريب للمواطنين من زوار المعرض، إلى جانب التفاعل مع نخبة من الرواد والاختصاصيين وصناع القرار في قطاع إدارة الموارد البشرية، حيث أتاحت المؤسسة فرصة للمواهب الإماراتية والاختصاصيين للتعرف إلى استراتيجية الشركة الشاملة في تطوير الخبرات والكوادر الإماراتية.