«طرق دبي» تنفذ أعمال طرق داخلية في 3 مناطق سكنية

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنها أنجزت أعمال مشروع طرق داخلية في ثلاث مناطق سكنية (القوز الثانية، وند الشبا الثانية، والبرشاء الثالثة)، بطول 37 كيلومتراً، وبدأت تنفيذ طرق داخلية وأعمال إنارة للشوارع القائمة في أربع مناطق سكنية، (مرغم، ولهباب، والليسيلي، وحتا)، بطول 37 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 21 كيلومتراً، وأعمال إضافة أعمدة إنارة بطول 16 كيلومتراً، ويتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية 2023.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن تنفيذ مشروع الطرق الداخلية يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وأضاف أن أعمال الطرق المنجزة شملت تنفيذ شبكة طرق بطول 16 كيلومتراً في منطقة القوز الثانية، الواقعة بين شارعي الخيل وميدان، ويجري رصف الطرق مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة، مشيراً إلى أن مشروع الطرق في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تضمن تنفيذ طرق بطول ستة كيلومترات و400 متر.

وأكد أن المشروع يسهم في تسهيل الوصول إلى المواقع الموجودة ضمن منطقة البرشاء جنوب الثالثة التي جرى تطويرها حديثاً، ويخدم أكثر من 4500 نسمة في المنطقة، كما يسهم في تحسين مداخل المنطقة ورفع طاقتها الاستيعابية بنحو 1500 مركبة في الساعة.

وتابع أن الأعمال المنجزة في منطقة ند الشبا الثانية شملت رصف طرق بطول 12 كيلومتراً، وتنفيذ مواقف موازية، وإنارة، والربط مع شبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، وأسهمت الطرق الجديدة في رفع كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية.

وأوضح الطاير أن الهيئة بدأت في تنفيذ أعمال طرق داخلية وإنارة للشوارع القائمة في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، ويتضمن المشروع تنفيذ طرق بطول ثمانية كيلومترات في منطقة مرغم، وتحديداً المنطقة الواقعة على شارع دبي - العين.

ولفت إلى أن الهيئة ستنفذ طرقاً وإنارة وشبكة تصريف الأمطار، بطول أربعة كيلومترات في منطقة لهباب، وأعمال إنارة بطول كيلومترين، وتنفيذ طرق بطول سبعة كيلومترات في منطقة الليسيلي، وتنفيذ أعمال إنارة بطول يزيد على 14 كيلومتراً.