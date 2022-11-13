"الاتحادية للضرائب" تُطلق منصة "إمارات تاكس" 5 ديسمبر

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب اعتزامها إطلاق منصة "إمارات تاكس" في 5 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أن عملية الانتقال من النظام الإلكتروني الضريبي الحالي إلى المنصة الإلكترونية "إمارات تاكس" ستبدأ اعتباراً من نهاية يوم عمل الـ 30 من نوفمبر الجاري، وسيتم استئناف العمل عبر منصة "إمارات تاكس" ابتداءً من 5 ديسمبر المقبل.

وحرصت الهيئة خلال تنفيذ خطتها للانتقال للمنصة الجديدة على أن يكون الانتقال سلساً للحد من تأثيره على المعاملات التي يقوم بها عملاء الهيئة، حيث تقرر أن تُستكمل إجراءات الانتقال قبل فترة كافية من المواعيد المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب المستحقة، وأن يكون الانتقال خلال فترة عطلة العيد الوطني.

وتعزز المنصة الجديدة بشكل كبير الطريقة التي يمكن لدافعي الضرائب من خلالها الوصول إلى خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك لدفع ضرائبهم والحصول على المبالغ المستردة.

كما تدعم المنصة قدرة الهيئة على إدارة النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُمكن عمليات دعم اتخاذ القرار، وتقديم خدمات استباقية لدافعي الضرائب.

ويأتي إطلاق منصة "إمارات تاكس" الإلكترونية الجديدة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025 وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاستفادة من التقنيات الحديثة وتأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تخدم جميع فئات المتعاملين ومجتمع الأعمال في الدولة.

وبإطلاق منصة "إمارات تاكس" سيتمكن دافعو الضرائب من الاستفادة من النظام الجديد المُطوَّر الذي يوفر العديد من الميزات، حيث تم تصميمه بالشراكة مع المتعاملين لإحداث نقلة نوعية في آليات إدارة الضرائب، وبالإضافة إلى ذلك ستستمر الهيئة حتى الربع الأول من العام القادم في إطلاق خدمات وميزات إضافية على عدة مراحل منها إطلاق التطبيق الذكي الخاص بـ "إمارات تاكس" والمخصص للهواتف الذكية.

وفي إطار التزام الهيئة الاتحادية للضرائب بتعزيز التواصل مع دافعي الضرائب وجميع فئات المتعاملين، ولمعرفة المزيد حول الميزات الرئيسية لمنصة "إمارات تاكس"، تعقد الهيئة سلسلة من الورش التعريفية اليومية الافتراضية خلال شهر نوفمبر الحالي تتيح المشاركة بها لعملاء الهيئة بمعدل ورشتين يومياً.

كما أطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني قسماً خاصاً للتعريف بمنصة "إمارات تاكس" يتضمن معلومات تفصيلية حول آلية استخدام المنصة الجديدة ومقاطع فيديو توضيحية، وكافة الأسئلة الشائعة حول المنصة مع إجاباتها وتفاصيل المشاركة في الورش التعريفية اليومية الافتراضية.

وبالإضافة لهذه الآليات التوعوية ستقوم الهيئة بالعمل على إرسال جميع المُستجدات والمعلومات المهمة مباشرة إلى دافعي الضرائب المسجلين من خلال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بكل مُسجَّل لدى الهيئة.

