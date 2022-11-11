تخفيض قيمة المخالفات المرورية في عجمان 50%

أصدرت القيادة العامة لشرطة عجمان قراراً بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% ابتداءً من 21 من نوفمبر الجاري حتى السادس من يناير المقبل، وذلك بناءً على توجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وقال قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل 11 من نوفمبر الجاري، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة، باستثناء المخالفات المشددة، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطرق، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد جميع المتعاملين، والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقاطنين في الإمارة.

وأوضح أن المخالفات المشددة المستثناة من قرار التخفيض مخالفة قيادة المركبة الخفيفة أو الثقيلة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كم في الساعة، وإحداث تغييرات في المركبة من دون ترخيص، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مع إلغاء الحجز للمركبات الخفيفة والدراجات الآلية.

ودعا النعيمي جميع أصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة، والامتثال لقواعد المرور، لضمان السلامة المرورية، مشيراً إلى أن قرار الخصم جاء بهدف مراعاة ظروف الأفراد اجتماعياً واقتصادياً، والتخفيف عنهم، وحرصاً على تعزيز استمرارية التنمية، وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم.