العروض العامة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 تنطلق 3 ديسمبر لمدة 9 أيام في أبوظبي

أعلنت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 عن إقامة العروض العامة لاحتفال عيد الاتحاد بدءًا من تاريخ 3 وحتى 11 ديسمبر 2022 وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، ويمكن للجمهور الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.UAENationalDay.ae.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن للجميع في شتى أنحاء الدولة مشاهدة العرض مباشرة في الثاني من ديسمبر المقبل على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات وعبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

وقال عيسى السبوسي، مدير الاتصال في لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد : " يسعدنا الإعلان عن إتاحة العروض لمدة تسعة أيام متتالية حتى يستمتع به كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له وسيأخذ الاحتفال الجمهور في رحلة مع أجيال من الرواد الملهمين في احتفالية خاصة من خلال سرد القصص الإبداعية والفنية."

وأضاف: " سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الشيقة قريبًا، ونحن ندعو الجماهير إلى متابعة منصات التواصل الاجتماعي الرسمية أو زيارة الموقع الرسمي لعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات".

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي الخاص باحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي @OfficialUAEND على تطبيقات انستغرام وفيسبوك وتويتر ومن خلال متابعة وسم #عيدـالاتحاد51 أو عبر الموقع الرسمي www.UAENationalDay.ae.